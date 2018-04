The Division su Xbox One X gira per la maggior parte del tempo in 4K nativi

Pochi giorni fa Tom Clancy's The Division ha ricevuto il corposo aggiornamento 1.8.1, che ha dato il via all'evento Blackout e ha introdotto il supporto a Xbox One X.

In merito quest'ultimo, Ubisoft ha fornito ben pochi dettagli, ad esclusione del generico commento: "Renderizzazione in 4K". Il canale YouTube VG Tech ha così subito colto l'occasione per analizzare la patch, scoprendo che è stato effettuato un lavoro di altissimo livello.

Su Xbox One X The Division implementa una risoluzione dinamica: ciò significa che oscilla da un valore minimo di circa 3290x1850 a un massimo di 3840x2160, ovvero una presentazione 4K nativa. Quest'ultimo, in ogni caso, sembra essere il valore raggiunto per la maggior parte del tempo, garantendo una pulizia dell'immagine eccezionale.

PlayStation 4 Pro, dal canto suo, pure utilizza una soluzione dinamica. Sulla console Sony la risoluzione varia però da un minimo di 2432x1368 a un massimo di 3840x2160. Il 4K nativo, tuttavia, viene raggiunto in casi estremamente rari. In media, PlayStation 4 Pro offre una presentazione nativa pari a 2880x1620, inferiore a quella di Xbox One X.

Su tutte e due le console il framerate rimane ancorato a 30fps durante il gameplay e si verificano dei cali durante la visualizzazione della mappa di gioco. Potete farvi un'idea più precisa al riguardo guardando il video confronto pubblicato in apertura. Cosa ne pensate di questi risultati? Quale delle due versioni possedete? Vi ricordiamo che Tom Clancy's The Division è disponibile anche su PC e che il seguito si trova attualmente in via di sviluppo. Al momento sappiamo ben poco, ma è stato confermato che il titolo sarà presente all'E3 2018.