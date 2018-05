The Duke, primo controller Xbox, è nuovamente disponibile e compatibile con PC e Xbox One

A quanto pare, i giocatori che hanno desiderato il ritorno del tanto discusso The Duke sono stati abbastanza da convincere Microsoft a 'risuscitare' il suo primo controller.

Il robusto pad della prima console casalinga targata Microsoft è da oggi tornato ad essere ufficialmente disponibile presso alcune catene. Sfortunatamente, parliamo al momento di soli negozi nord americani, ovvero: GameStop USA ($69.99), Funstock (£69.99), EB Games ($89.99 CAD), e pochi altri ancora.

Hyperkin Duke, così come è stato ribattezzato il pad, è quindi tornato, ed è compatibile con Xbox One e PC Windows 10. Questo il commento di Seamus Blackley, designer presso Xbox che ha reso possibile la rinascita del controller:

"È un'esperienza bizzarra, quella di vedere uno scherzo nato su Twitter diventare una realtà".

Come detto, al momento non risulta possibile acquistare Hyperkin Duke in Europa. Rimaniamo in attesa di eventuali novità al riguardo.