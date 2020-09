The Elder Scroll Online: annunciato Markarth, conclusione del Cuore Oscuro di Skyrim

Markarth, il culmine dell’avventura annuale Cuore Oscuro di Skyrim di The Elder Scrolls Online, è stato rivelato durante un evento streaming su Twitch. Durante lo streaming sono stati inoltre annunciati la Quest Prologo gratuita, l’evento in-game Lost Treasures of Skyrim e molto altro ancora.

The Elder Scrolls Online: Markarth

L’epica avventura Cuore oscuro di Skyrim si conclude con The Elder Scrolls Online: Markarth.

Esplora una nuova zona pericolosa con il Reach, raduna una banda di improbabili alleati e affronta un Vampire Lord e il suo antico esercito. Markarth presenta inoltre una nuova arena in solitario, Vateshran Hollows progettata per testare la forza, l’ingegno e la determinazione dei giocatori con boss impegnativi, percorsi sbloccabili multipli e potenti segreti nascosti

Markarth sarà disponibile il 2 novembre per PC, Mac e Stadia e il 10 novembre per PlayStation 4 e Xbox One. Sarà inoltre disponibile gratuitamente come parte dell’abbonamento ESO Plus o disponibile nel Crown Store del gioco. Questo nuovo DLC arriverà sul Public Test Server oggi 21 settembre e nelle prossime settimane saranno fornite ulteriori informazioni su Markarth.

Markarth Quest Prologo ora live

I giocatori possono iniziare la questline del Prologo di Markath già ora e in modo del tutto gratuito. Queste missioni porteranno i giocatori in un’avventura che conduce direttamente alla storyline principale del DLC Markarth e alla conclusione della storia annuale. Per accedere visita semplicemente il Crown Store in-game e prendi lo starter della missione. Chiunque possieda il gioco base di ESO può vivere questa avventura gratuitamente.

Evento in game Lost Treasures of Skyrim

A partire dalla prossima settimana l'evento Lost Treasures of Skyrim sfiderà la community di ESO a sbloccare tre livelli di ricompense collezionabili che includono nuovi oggetti cosmetici, un animale. Una nuova casa e il primo di un nuovo tipo di oggetti da collezioni: houseguests. I giocatori possono sbloccare queste ricompense scavando i tesori perduti di Tamriel utilizzando il Sistema delle Antichità. Più tesori i giocatori porteranno alla luce, più velocemente gli altri giocatori di Greymoor sbloccheranno le merci.

Oltre a questa sfida l’evento offre anche ricompense bonus a tutti i giocatori che si avventurano e completano le missioni giornaliere in Western Skyrim. Ecco la line up e le date (tieni presente che alcune potrebbero cambiare) per tutti gli eventi di gioco rimanenti quest’anno:

Lost Treasures of Skyrim (23 settembre – 5 ottobre)

Witches Festival (22 ottobre – 3 novembre)

Undaunted Celebration (25 novembre – 12 dicembre)

New Life Festival (21 dicembre – 2 gennaio 2021)

ESO promozione di fine anno: #TamrielTogether

Infine, abbiamo annunciato la nostra promozione di fine anno, #TamrielTogether. Questa promozione includerà un fantastico concorso a premi basato sulle gilde e altro ancora, quindi tieni d’occhio elderscrollsonline.com per maggiori informazioni nelle prossime settimane.