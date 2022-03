The Elder Scrolls Online, Ascending Tide: da oggi all'avventura con L'Eredità dei Bretoni

Con il lancio della nuova espansione The Elder Scrolls Online: High Isle, è tempo di prepararsi a nuove avventure tra gli spettacolari scenari dell'MMO Bethesda.

Quest'oggi, martedì 15 marzo 2022, prende infatti il via l'avventura annuale "Eredità dei Bretoni", tramite il DLC Ascending Tide. Il contenuto è già disponibile per tutti i videogiocatori attivi su PC, Mac e Google Stadia. La community console dovrà invece attendere ancora qualche tempo, con l'avventura aggiuntiva in arrivo su Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5 a partire dal prossimo 29 marzo 2022.



Per festeggiare il debutto del DLC, il team di Bethesda ha pubblicato un trailer dedicato, che potete visionare in apertura a questa news. Il video presenta agli avventurieri di The Elder Scrolls Online i nuovi dungeon di Coral Aerie (ve lo abbiamo descritto nel nostro provato di The Elder Scrolls Onlin: Ascending Tide) e Shipwright’s Regret. Dedicate al PvE, le due aree arricchiscono l'universo digitale fantasy del longevo titolo. Da qui, i giocatori dell'MMO potranno inoltre intraprendere un viaggio che li condurrà sino alle lande di High Isle, tra cantieri navali abbandonati e le rovine della più grande flotta mai vista nella storia di Tamriel.



Per accedere al DLC, è necessario possedere un abbonamento attivo a ESO Plus oppure procedere con un acquisto direttamente dal Crown Store. Il contenuto inaugura il ciclo narrativo "Eredità dei bretoni", che terrà compagnia alla community di The Elder Scrolls Online per l'intero 2022.