The Elder Scroll Online: un furtivo cosplay dell'elfa oscura Naryu Virian

Sono passati ormai diversi anni dall'annuncio di The Elder Scrolls VI, ma l'uscita del prossimo episodio della saga GDR di Bethesda appare ancora lontanissima. La software house di Rockville pare sia stata costretta ad anticipare i tempi, ma neppure ai recenti TGA 2023 sono arrivate notizie su quello che è uno dei titoli più attesi.

Per smorzare un'attesa che appare infinita, Bethesda ha da poco presentato il servizio creazioni per The Elder Scrolls: Skyrim. La quinta epopea ambientata nella regione più a nord di Tamriel riesce ancora a entusiasmare il pubblico nonostante il decennio sulle spalle, e lo fa grazie alla fantasia della community dei modder. Nel mentre, è molto attiva anche l'utenza di The Elder Scrolls: Online, titolo che a inizio estate 2023 ha portato all'ascesa degli Arcanisti con il nuovo contenuto aggiuntivo Necrom.

Proprio nell'universo multiplayer di questa iterazione si colloca l'interpretazione della cosplayer Tsuya. Come potete vedere nello scatto condiviso in calce all'articolo, l'artista ha vestito i panni di Naryu Virian, elfa oscura del Morag Tong. Conosciuta con il nome di la Bella Oscurità, il suo aspetto docile nasconde abilità d'assassinio e di estrazioni d'informazioni estreme.

In questo cosplay di Naryu da The Elder Scrolls: Online osserviamo l'elfa oscura mentre penetra nella casa di un nobiluomo per ottenere della preziosa refurtiva. Individuata dalle guardie dell'abitazione, è costretta a sfoderare i suoi pugnali e a spargere del sangue.