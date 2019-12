The Elder Scrolls 3 Morrowind: la nuova mod migliora enormemente le texture ambientali

Nella spasmodica attesa di ricevere dei nuovi aggiornamenti da Bethesda sullo sviluppo di The Elder Scrolls 6 per PC e console next-gen, il modder "Hasphat" ha deciso di attualizzare il comparto grafico di Morrowind realizzando un enorme pacchetto di texture HD dal peso di circa 5 GB.

Appena approdata su NexusMods e scaricabile in via del tutto gratuita, la nuova espansione amatoriale di The Elder Scrolls 3 Morrowind migliora sensibilmente l'aspetto delle texture ambientali del kolossal ruolistico dato alla luce nell'ormai lontano 2002.

Lo sviluppatore dilettante afferma di aver modificato circa 2.400 texture del titolo originario per aumentarne la risoluzione e la definizione, in quest'ultimo caso grazie anche all'aggiunta di funzioni come Normal, Specular e Occlusion Mapping per ciascuna immagine ricampionata. Essendo un "semplice" pacchetto di texture, l'autore ne garantisce la piena compatibilità con qualsiasi altra mod grafica che interviene, ad esempio, sul sistema di illuminazione, sugli effetti particellari, sulla qualità delle ombre e sui modelli poligonali.

L'unico prerequisito di questo DLC fan made è rappresentato dal download della mod MGE XE v10.1 con PBR, anch'essa disponibile gratuitamente sulle pagine di NexusMods. Date un'occhiata alle immagini esplicative che trovate nella galleria in calce alla notizia e fateci sapere che cosa ne pensate del lavoro compiuto dal modder Hasphat, uno dei tanti appassionati dei vecchi capitoli della serie di The Elder Scrolls che continuano ad arricchire di contenuti i loro GDR open world preferiti attraverso questo genere di progetti.