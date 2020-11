The Elder Scrolls 5 Skyrim a 60fps su Xbox Series X con una mod

The Elder Scrolls V Skyrim gira su Xbox Series X tramite retrocompatibilità, il gioco risulta però bloccato a 30fps, come emerso da vari test. C'è però chi assicura che la vecchia mod Uncap FPS per Xbox One funzioni alla grande anche sulla nuova console, permettendo di sbloccare il framerate a 60fps.

Tutto quello che dovrete fare è scaricare Uncap FPS e aggiungere la mod alla versione Xbox One di The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition, fatto questo il gioco girerà a 60fps su Xbox Series X, come confermato dall'autore del post su Reddit.

La mod Uncap FPS è stata pubblicata nel 2018 e non è dunque ottimizzata per Xbox Series X, il suo funzionamento però è stato testato anche sulla nuova console apparentemente con ottimi risultati. Sicuramente una buona soluzione per giocare a Skyrim a 60fps su Xbox Series X in attesa di una eventuale patch ufficiale, Bethesda ha annunciato upgrade gratis per vari giochi tra cui una patch PS5 e Xbox Series X per DOOM Eternal e The Elder Scrolls Online, mentre nulla è stato confermato per quanto riguarda The Elder Scrolls V Skyrim.

Quest'anno Skyrim ha festeggiato il nono anniversario, il gioco è ancora oggi molto popolare e c'è grande attesa per The Elder Scrolls VI, purtroppo privo di una qualsivoglia finestra di lancio.