The Elder Scrolls 6, tra ambientazione, gameplay e uscita: tutti gli ultimi rumor in video

Attesissimo dai fan della serie Bethesda, il nuovo capitolo della serie di The Elder Scrolls è ancora avvolto da una fitta nebbia di mistero, sulla quale la software house non sembra ancora intenzionata a fare luce.

L'annuncio del titolo risale ormai a diverso tempo fa: il primo teaser trailer di The Elder Scrolls VI è infatti stato pubblicato in occasione dell'E3 2018. Il brevissimo filmato si è di fatto limitato a presentare esclusivamente il logo ufficiale del nuovo gioco, senza offrire troppi indizi su quelle che saranno le caratteristiche del titolo.

Recentemente, tuttavia, si è fatto largo in rete un ampio numero di voci di corridoio collegate al tanto atteso RPG. Gli aspetti protagonisti dei rumor sono molteplici: si spazia dalla possibile ambientazione di The Elder Scrolls VI fino alla finestra di lancio su PC, PS5 e Xbox Series X, passando per innumerevoli dettagli sulle caratteristiche di gameplay previste per la nuova avventure fantasy di Bethesda! Il team di Everyeye ha confezionato un video volto a riassumere tutti i dettagli in merito: potete trovarlo direttamente in apertura a questa news o, ovviamente, sul Canale YouTube di Everyeye.it: buona visione!



Ricordiamo che, in quanto tali, i rumor su TES VI devono essere interpretati con la dovuta precauzione, in quanto non costituiscono informazioni ufficiali.