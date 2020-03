The Elder Scrolls 6: ambientazioni, uscita, crafting e gameplay da un enorme leak

Un utente della community di Reddit che riferisce di far parte del team di sviluppo di The Elder Scrolls di Reddit è apparso un enorme leak riguardante The Elder Scrolls 6, il prossimo atto dell'iconica serie GDR di Bethesda destinato ad approdare su PC e console nextgen.

Stando al redditor, la campagna principale di TES 6 si svolgerà tra High Rock e Hammerfell: l'ambientazione scelta per il teaser di annuncio di The Elder Scrolls VI sarebbe quella di Yokuda, con i resti dell'arcipelago perduto della patria dei Redguard. La missione principale dovrebbe gravitare attorno alle gesta compiute da un eroe che darà inizio alla sua avventura all'ombra della torre adamantina di Direnni.

Il mondo di gioco, a detta del sedicente sviluppatore anonimo di Bethesda, sarà enorme, completamente esplorabile, incredibilmente stratificato e, soprattutto, non comprenderà alcun elemento procedurale per espressa volontà di Todd Howard. Per quanto concerne il sistema di crafting, il redditor spiega che è ancora in pieno sviluppo e che prenderà spunto da quello di Fallout 4 per evolversi in qualcosa di molto diverso, con moltissimi elementi per la personalizzazione estetica e il potenziamento di armi, equipaggiamenti e magie.

Dal punto di vista della storia, The Elder Scrolls 6 proseguirà nel solco tracciato da Skyrim e comprenderà numerose fazioni, Gilde e clan, con missioni secondarie che tratteranno temi politici scottanti: la novità più importante potrebbe essere quella rappresentata dall'apparizione di gilde di vampiri che opereranno alla luce del giorno. L'altra innovazione di TES 6, secondo il leak, riguarderà l'intelligenza artificiale dei personaggi secondari, con routine comportamentali complesse che promettono di donare originalità e realismo all'esperienza free roaming.

Il leak su The Elder Scrolls 6 si conclude con l'appunto relativo alla sua data di uscita, non ancora finalizzata da Bethesda ma, a detta del rumor, prevista non prima del 2025 su PC, PS5 e Xbox Series X in ragione del tempo di sviluppo richiesto dal progetto.