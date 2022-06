The Elder Scrolls 6, arriva la conferma: è ancora in pre-produzione, rivela Todd Howard

Nel corso di un'intevista concessa a IGN.com, Todd Howard ha fornito una panoramica di ciò che possiamo aspettarci da Bethesda nei prossimi anni, anticipando ad esempio che Fallout 5 arriverà dopo la pubblicazione di The Elder Scrolls 6.

Proprio il lancio di TES 6 è spesso oggetto di discussione tra gli accaniti fan del franchise, che non vedono l'ora di rituffarsi tra le ambientazioni di Tamriel. L'impressione è che, con Bethesda attualmente concentrata nel rifinire l'esperienza spaziale di Starfield, il fantasy RPG sia ancora molto lontano dal debutto.

Impressioni che trovano conferme nelle parole di Todd Howard, che ha dichiarato che The Elder Scrolls 6 si trova ancora nella sua fase di pre-produzione. Questo dettaglio era già emerso analizzando i curriculum degli sviluppatori di Bethesda, e sembra smentire i rumor che parlavano di uno sviluppo attivo appena cominciato e dell'assenza dei draghi. Il titolo è stato originariamente svelato all'E3 2018, ed a quattro anni dal teaser non è arrivato materiale di altro tipo da parte di Bethesda, lasciando così i suoi fan in uno stato di attesa difficile da sopportare.

Quanto dovremo aspettare ancora per l'arrivo del nuovo RPG fantasy di Bethesda? Al momento è impossibile dirlo, dal momento che Howard non ha fornito alcuna indicazione temporale. Per il momento sarà bene concentrarci su Starfield in attesa di partire alla scoperta della nuova IP Sci-Fi in arrivo nei primi mesi del 2023 su PC Windows e Xbox Series X|S.