The Elder Scrolls 6, aspettando novità: TES diventa una serie Netflix?

Nel corso del 2020, sono stati moltissimi gli annunci ufficiali che hanno confermato il prossimo arrivo di altrettante serie TV dedicate ai videogiochi, da The Last of Us sino a Resident Evil.

Tra queste ultime, figura anche una produzione ispirata ad una delle più amate proprietà intellettuali di casa Bethesda: la saga post apocalittica di Fallout. Quest'ultima potrebbe tuttavia non essere l'unica serie della software house destinata a divenire protagonista di una trasposizione per il piccolo schermo. Un secondo candidato emerge infatti da un intrigante rumor, che vorrebbe anche The Elder Scrolls pronto a trasformarsi in una nuova serie TV a firma di Netflix. Al momento, evidentemente, non vi sono conferme ufficiali in merito, ma l'origine dell'indiscrezione è se non altro in grado di suscitare una certa curiosità.

A riferire di una presunta nuova collaborazione tra Bethesda e il colosso dello streaming è infatti Daniel Ritchtman, insider piuttosto noto nel mondo della cinematografia e delle serie TV. In passato, quest'ultimo ha infatti diffuso diverse anticipazioni rivelatesi poi effettivamente corrette. Al momento, l'utente non ha offerto particolari dettagli sul progetto, del quale si è limitato a rendere nota la possibile esistenza. Per saperne eventualmente di più, non resta dunque altro da fare che attendere: vi piacerebbe vedere una serie Netflix dedicata a The Elder Scrolls?



Nel frattempo, la community resta in attesa di aggiornamenti anche sul fronte dello sviluppo di The Elde Scrolls VI.