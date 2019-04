The Elder Scrolls 6 avrà un sistema di scansione 3D di ambientazioni reali

Dopo aver confermato l'assenza dall'E3 2019 di Starfield e The Elder Scrolls 6, i vertici di Bethesda hanno svelato al PAX East di avvalersi di un sistema di scansione 3D per donare a TES 6 una grafica autenticamente next-gen e degli scenari digitali capaci di rasentare il fotorealismo.

Durante uno dei panel tenuti dall'azienda statunitense nei Bethesda Game Days del PAX East 2019, gli autori del prossimo, ambizioso capitolo della saga ruolistica a mondo aperto di The Elder Scrolls hanno infatti rivelato di stare utilizzando "un elaborato sistema di Fotogrammetria 3D per scansionare diversi oggetti e scenari del mondo reale per spingere la tecnologia dei nostri giochi futuri a livelli che non avevamo mai raggiunto prima".

Alla fine dello scorso anno, le critiche mosse al Creation Engine dai modder di Skyrim e Fallout 76 hanno spinto i vertici di Bethesda ad anticipare la volontà di aggiornare il motore grafico per sfruttare al meglio le risorse computazionali a disposizione degli sviluppatori che si cimenteranno con l'hardware dei PC più prestanti e delle console next-gen come PS5 e Xbox Scarlett.

L'adozione di un avanzato sistema scansione tridimensionale, quindi, sembra andare proprio in questa direzione: il suo utilizzo, oltretutto, potrebbe contribuire a velocizzarne in maniera sensibile il processo di sviluppo, come testimoniato da altre software house con progetti come l'horror Chernobylite di The Farm 51. Restiamo perciò in attesa di ricevere ulteriori informazioni su TES 6 da parte di Bethesda, ma prima vi riproponiamo il video celebrativo confezionato dagli autori statunitensi per festeggiare i 25 anni della serie fantasy di The Elder Scrolls.