The Elder Scrolls 6 sarà l'ultimo capitolo diretto da Todd Howard? Non è escluso

Bethesda è totalmente concentrata su Starfield, che si avvicina sempre di più al lancio su PC e Xbox Series X/S previsto per il 6 settembre 2023, ma non si è certo dimenticata di The Elder Scrolls VI nonostante siano passati ormai 5 anni dal suo annuncio.

Tutto ancora tace sul prossimo episodio dell'iconica serie RPG, ma sappiamo da tempo che a dirigerlo ci sarà ancora una volta Todd Howard. Ma la figura chiave di Bethesda ha lasciato anche intendere che The Elder Scrolls VI potrebbe essere l'ultimo gioco del brand a vederlo nelle vesti di director, come rivelato da lui stesso nel corso di un panel andato in onda dopo l'Xbox Showcase dell'11 giugno 2023.

Considerato che sia Starfield che il futuro The Elder Scrolls VI godranno di un lungo supporto post-lancio, Howard riconosce che gli anni stanno passando e lui si sta facendo più anziano, motivo per cui potrebbe non essere lui a dirigere lo sviluppo di un eventuale The Elder Scrolls VII. "Forse non dovrei dirlo, ma calcoli alla mano non sto certo ringiovanendo. Quanto a lungo le persone giocano un Elder Scrolls? Ecco, The Elder Scrolls VI potrebbe essere l'ultimo che farò, ancora non lo so", afferma Howard.

Chiaramente questo non significa affatto che The Elder Scrolls VI porrà fine al franchise, tuttavia la serie potrebbe andare incontro ad importanti cambiamenti qualora Howard dovesse per davvero lasciare il timone a qualcun'altro. Ma questi sono discorsi per un futuro lontano, considerato che ancora si sa poco e nulla dei sesto gioco principale: alcuni annunci di lavoro hanno lasciato intendere che The Elder Scrolls 6 potrebbe avere componenti online, ma è comunque ancora troppo presto per avere certezze in merito.