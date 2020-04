The Elder Scrolls 6 si chiamerà Redfall e uscirà nel 2024? Nuovi rumor

Sono passati quasi due anni dall'annuncio di The Elder Scrolls 6. Bethesda non solo continua a tacere, ma ha anche invitato a più riprese i fan ad avere molta pazienza.

Del gioco sappiamo poco o nulla - l'unico elemento in nostro possesso è il panorama visibile nel trailer dell'annuncio. Mentre la community continua a fantasticare su The Elder Scrolls 6, da Reddit sono emersi nuovi presunti dettagli sul progetto, che pur non potendo in alcun modo essere considerati certi e/o ufficiali, hanno destato l'interesse della comunità. L'autore del leak assicura la veridicità delle informazioni, e alla richiesta di spiegazioni da parte dei moderatori ha subito mostrato l'accordo di non divulgazione (NDA) che afferma d'aver firmato. Ovviamente, anche quest'ultimo potrebbe essere stato contraffatto, quindi vi consigliamo di prendere le informazioni seguenti con le pinze.

Secondo il leaker, The Elder Scrolls 6 si contraddistinguerà per il sottotitolo Redfall, e accompagnerà i giocatori nelle terre di Hammerfall e High Rock sei anni dopo gli avvenimenti di Skyrim. Nel gioco verranno messe in scena "gigantesche, epiche battaglie con dozzine, se non centinaia" di personaggi a schermo. A quanto pare, gli Orchi saranno in guerra con High Rock, e una delle scene mostrerà l'assalto del loro esercito ad una città conosciuta come Jehanna. Un ruolo centrale nella storia sarà rappresentato dalla Torre Direnni (similmente a quanto avvenuto con la Torre d'Oro Bianco in Oblivion), mentre il climax della storia avrà luogo sull'Isola di Balfiera. I giocatori potranno navigare con molte tipologie di imbarcazioni, da barche di legno a navi pirata. Le meccaniche di navigazione avranno qualcosa in comune con Starfield, altro titolo in sviluppo presso Bethesda e ancora avvolto nel mistero.

Dopo aver descritto delle presunte missioni secondarie, l'utente ha affermato che l'uscita di The Elder Scrolls 6 è fissata per il 2024 e che ci sono già dei DLC in programma. Starfield, invece, sarebbe previsto per il 2021. Prima di salutarvi, ribadiamo nuovamente che nessuna di queste informazioni può essere considerata certa.