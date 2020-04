The Elder Scrolls 6, come sarà il GDR nextgen? La parola ai modder

Riunitisi su Reddit per discutere di The Elder Scrolls 6, i modder di Skyrim hanno stilato un decalogo di interventi che Bethesda, a loro giudizio, dovrebbe seguire per dare forma al prossimo capitolo per PC, PS5 e Xbox Series X del kolossal ruolistico a mondo aperto.

Il primo suggerimento proveniente dalla community di modder di Skyrim arriva dal redditor Antediluvian_Cat_God e consiste in "miglioramenti allo script, con una maggiore velocità e facilità nella modifica di valori che impattano sul gameplay, sui dialoghi, sui testi delle missioni e sulla costruzione delle strutture architettoniche".

Forte dell'esperienza maturata con i numerosi progetti fan made tra mod, total conversion e pacchetti grafici amatoriali che hanno caratterizzato il periodo post-lancio di TES V Skyrim, la scena dei modder consiglia inoltre a Bethesda di snellire il sistema deputato alla modifica degli scenari naturali, magari con l'introduzione di numerosi elementi modulari che possano rendere il processo ancora più divertente anche per i neofiti.

Nel decalogo dei modder di Skyrim rientrano anche delle indicazioni di massima sulle dinamiche di gameplay che dovrebbe offrire TES VI, ad esempio con un sistema di combattimento corpo a corpo nello stile di Mordhau e delle battaglie su vasta scala come in Mount & Blade. Non mancano poi degli spunti sull'Intelligenza Artificiale dei companion e degli avversari, come pure sulle animazioni di nemici umani e creature. Mentre attendiamo di leggere l'eventuale risposta dei ragazzi di Bethesda al lavoro sul GDR nextgen, riprendiamo il nostro video su ambientazione gameplay e uscita di The Elder Scrolls 6.