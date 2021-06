The Elder Scrolls 6, Creation Engine 2, Starfield e tempi di sviluppo: parla Todd Howard

Il direttore dei Bethesda Game Studios, Todd Howard, ha scambiato quattro chiacchiere con i giornalisti di The Telegraph per discutere delle potenzialità del Creation Engine 2 nello sviluppo di The Elder Scrolls 6 e Starfield.

Dalle colonne del Telegraph, l'alto rappresentante dei team di sviluppo interni a Bethesda parte dalla constatazione che "la nuova tecnologia di Starfield, il Creation Engine 2, è costruita sia per Starfield che per TES 6. Va considerata come la nostra nuova base tecnologica. La stragrande maggioranza del nostro team è attualmente impegnata nello sviluppo di Starfield, ma il progetto di The Elder Scrolls 6 si intreccia a questo lavoro, ci stiamo occupando di entrambi e tutti lavorano su tutto".

In merito all'attuale stadio di sviluppo di The Elder Scrolls 6, Howard si riaggancia alle sue dichiarazioni sulle potenzialità del motore grafico nextgen Creation Engine 2 per sottolineare come "è bello pensare al fatto che TES 6 si trovi ancora in una fase di progettazione e di design. Stiamo valutando la tecnologia e sappiamo già che ogni gioco porterà con sè delle innovazioni e strumenti inediti, quindi sì, Elder Scrolls 6 comprenderà tutte quelle aggiunte al Creation Engine 2 richieste dal gioco finale".

A voler dar retta ad Howard, quindi, nonostante i lavori su TES 6 stiano proseguendo parallelamente a quelli su Starfield, con ogni probabilità la fase di sviluppo vera e propria del prossimo, attesissimo GDR fantasy di The Elder Scrolls partirà solo nel 2022 inoltrato, in funzione dell'uscita di Starfield prevista per l'11 novembre del prossimo anno su PC e Xbox Series X/S.