The Elder Scrolls 6 esce prima del previsto? Gli avvocati Microsoft dicono nel 2026

Nei giorni scorsi Phil Spencer ha dichiarato che The Elder Scrolls 6 uscirà tra almeno 5 anni, idealmente dunque il lancio del nuovo gioco Bethesda è atteso per il 2028. Ma gli avvocati di Microsoft la pensano diversamente.

In tribunale, i legali della casa di Redmond hanno prima corretto la FTC che ha chiamato il gioco "Elder Scrolls 16" e hanno poi parlato del debutto di The Elder Scrolls 6, attualmente previsto per il 2026. Quindi il nuovo TES potrebbe uscire tra tre anni? Difficile dirlo, Phil Spencer non sembrava troppo convinto e anzi ha fatto capire che lo sviluppo è ancora lontano dall'essere completato e il gioco non è propriamente in dirittura di arrivo.

Lo stesso Phil Spencer ha poi rivelato di non ancora deciso le piattaforme di The Elder Scrolls 6 e dunque di non sapere se il gioco uscirà in esclusiva su Xbox. Un report invece smentisce queste dichiarazioni e sembra che Spencer abbia deciso nel 2021 che tutti i nuovo giochi ZeniMax e Bethesda saranno esclusiva Xbox, almeno così si evince da uno scambio di battute tra alcuni dirigenti e responsabili del brand Xbox.

Ma in realtà al momento la situazione è piuttosto confusa, una cosa è certa: The Elder Scrolls VI non uscirà nel 2024 e nemmeno nel 2025.