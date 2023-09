The Elder Scrolls 6 sarà esclusiva Microsoft? Phil Spencer deciderà 'caso per caso'

Proprio di recente, Todd Howard ha confermato che The Elder Scrolls VI è stato annunciato troppo presto, con il lancio della produzione ancora molto lontano nel tempo.

Questo tuttavia non sembra impedire agli appassionati di continuare a rivolgere domande in merito al gioco ai vertici di casa Microsoft. Nel corso di una recente intervista, in particolare, la redazione di Bloomberg ha avuto modo di conversare con Phil Spencer e Todd Howard. Ai propri ospiti, la testata ha chiesto di offrire un commento sull'annoso tema della possibilità di rendere The Elder Scroll VI un'esclusiva Microsoft.

"È una decisione che prendiamo caso per caso. - ha ribadito ancora una volta Phil Spencer - Vogliamo fare in modo che i nostri giochi siano disponibili tramite tante modalità diverse. Le console Xbox, il PC e anche su Cloud: questi titoli sono accessibili su praticamente quasi ogni dispositivo che disponga di una connessione Internet". Una dichiarazione che ancora non dà una conferma definitiva in merito a quelle che saranno le piattaforme supportate da The Elder Scrolls VI, la cui data di uscita - a ogni modo - sembra ancora decisamente lontana.



Nel frattempo, quest'anno si è festeggiato il diciassettesimo anniversario di The Elder Scrolls V: Skyrim, quinto capitolo che ha potuto godere di un successo senza procedenti nella saga Bethesda.