The Elder Scrolls 6 in esclusiva su PC e Xbox Series X? Todd Howard è scettico

Nel corso di un'intervista concessa alla redazione di GamesIndustry.biz, il Direttore Creativo dei Bethesda Game Studios, Todd Howard, è tornato sull'ipotesi di The Elder Scrolls 6 in esclusiva Xbox per fornire il suo punto di vista sulla natura esclusiva o multipiattaforma del kolossal ruolistico.

Nell'affrontare l'argomento, Howard esordisce andando dritto al punto per spiegare che "è difficile immaginare TES 6 in esclusiva Xbox", in ragione della sconfinata platea di appassionati interessati a giocare al GDR nextgen su sistemi come PlayStation 5 o, se vogliamo, Nintendo Switch, come pure su Google Stadia, Amazon Luna o altre piattaforme fisiche o in streaming.

Lo stesso Howard torna poi sul matrimonio tra ZeniMax e Microsoft e riferisce che "una volta che lo shock è svanuto, c'è stata solo un'enorme eccitazione vista la relazione che abbiamo sempre avuto con Microsoft e ciò che ci attende nella strada che percorreremo insieme in futuro, non solo per noi ma per l'intera industria videoludica. Siamo fortemente allineati, lo siamo da molto tempo, con la visione di dove sta andando l'industria dei videogiochi e di come possiamo essere ambasciatori di questa evoluzione. Bethesda rinuncerà a molto poco, Microsoft è molto guidata dai suoi creatori e continueremo ad essere quello che siamo. Certo, saremo una loro filiale, ma stiamo ancora sviluppando i giochi che volevamo fare e continuiamo a perseguire la nostra strategia".

Nel concludere il suo intervento, il direttore creativo di The Elder Scrolls 6 ribadisce che "siamo molto, molto presi da tutto ciò, e alla fine siamo convinti che creeremo prodotti migliori e riusciremo a portarli con più facilità a un pubblico più vasto facendo parte di Xbox invece che essere solo un'azienda di terze parti".