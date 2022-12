The Elder Scrolls 6 sarà un'esclusiva Xbox? Lo suggerisce la risposta di Microsoft all'FTC

La causa della FTC a Microsoft per l'affare con Activision ha spinto la casa di Redmond a rispondere alle accuse mosse dall'ente governativo statunitense con un nuovo documento che, in un preciso passaggio, sembra suggerire l'esclusività di The Elder Scrolls 6 su Xbox.

Nel rispondere alle accuse mosse dalla Federal Trade Commission americana, i legali del colosso tecnologico statunitense hanno ribadito le posizioni di Microsoft citando il modus operandi adottato dopo l'acquisizione di Bethesda.

I rappresentanti della casa di Redmond ricordano alla FTC che Microsoft ha continuato con coerenza a rilasciare nuovi aggiornamenti di giochi Bethesda e ZeniMax già disponibili in multiplattaforma, come Fallout 76 e Elder Scrolls Online; allo stesso modo, Microsoft ritiene di essere in diritto di proporre nuove IP o 'videogiochi futuri' di Bethesda in esclusiva sulle proprie piattaforme, e quindi solo su console Xbox e PC basati su sistema operativo Windows.

A tal proposito, l'azienda statunitense decide di mettere le cose in chiaro riferendo alla FTC che "il team Xbox prevede che tre titoli futuri di Bethesda e ZeniMax, tutti progettati per essere giocati principalmente in singleplayer o in piccoli gruppi, saranno proposti in esclusiva su Xbox e PC".

Nel documento, Microsoft elenca i videogiochi Bethesda destinati ad essere commercializzati in esclusiva Xbox, ma la FTC ha preferito celare il nome dei titoli in questione: dietro all'omissis della versione pubblica del documento in questione, con ogni probabilità, dovrebbero nascondersi i nomi dell'odissea spaziale Starfield, dello sparatutto cooperativo Redfall e del GDR a mondo aperto The Elder Scrolls 6.

Già in passato, d'altronde, la FTC ha dato per scontata l'esclusiva Xbox di The Elder Scrolls 6, di conseguenza per Microsoft non sarebbe un problema specificare alla Federal Trade Commission che il prossimo capitolo della serie ruolistica di TES dovrebbe approdare solo ed esclusivamente su piattaforme verdecrociate.