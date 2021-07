The Elder Scrolls 6, un fan inganna l'attesa: gli scudi di Skyrim prendono vita

Nel corso dell'estate videoludica, il palco dell'E3 2021 ha portato con sé una vasta rassegna di annunci e reveal, tra i quali ha trovato spazio anche la pubblicazione, da parte di Bethesda, del primo trailer di Starfield.

Il più assoluto mistero avvolge invece ancora The Elder Scrolls VI, titolo destinato ad accogliere su di sé la pesantissima eredità di The Elder Scrolls V: Skyrim. Presente su diverse generazioni di console e piattaforme, il GDR di casa Bethesda vanta una community incredibilmente estesa, che non vede l'ora di potersi immergere in un nuovo universo fantastico.

L'attesa sembra tuttavia destinata ad essere ancora piuttosto lunga, con il titolo che non si è ancora reso protagonista di un vero e proprio trailer dedicato. Per ingannare il tempo, gli appassionati non mancano tuttavia di cimentarsi nell'elaborazione di rumor e speculazioni, alcune delle quali vorrebbero persino un indizio su The Elder Scrolls VI nascosto nel trailer di Starfield. C'è però anche chi preferisce attività più concrete, come...la forgiatura di scudi!



Dalle pagine di Reddit, l'utente attivo sul forum come "_mayor_mc_cheese_" ha deciso di presentare agli amanti di The Elder Scrolls V il suo nuovo passatempo: ricreare nella realtà gli scudi presenti nel mondo di Skyrim. Un'attività che sembra peraltro riuscirgli molto bene, almeno a giudicare dalle immagini che potete visionare direttamente in calce a questa news! Non ne appendereste uno in salotto?