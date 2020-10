The Elder Scrolls 6: un fan realizza la finta World Premiere del kolossal GDR di Bethesda

Il creatore di contenuti conosciuto come "Captain Hishiro et le Royaume de l'imaginaire" ha provato a immaginare l'attesissima World Premiere di The Elder Scrolls 6 attingendo a diversi video provenienti da altri giochi e progetti grafici.

Il risultato dello sforzo profuso dallo youtuber è il fittizio Reveal Trailer di The Elder Scrolls VI: Hammerfell, un filmato con cui il suo autore tenta di ipotizzare il livello grafico e i contenuti del prossimo, ambizioso gioco di ruolo a mondo aperto in sviluppo presso gli studi Bethesda.

Tra splendidi scenari naturali, ambientazioni ai limiri del fotorealismo e dungeon di uno stile così fantasy da sconfinare nella fantascienza, lo stesso creatore di contenuti non nasconde di aver "preso in prestito" i lavori noti di sviluppatori, designer indipendenti e progettisti.

Ad accompagnare il finto video di annuncio di TES 6 Hammerfell per PC e Xbox Series X|S, troviamo quindi una lista che cita tutti i filmati e i progetti utilizzati per comporre questo trailer, come il filmato di Warframe dal TennoCon del 2019 e molti lavori Unreal Engine 4.

Mentre gli appassionati sognano la grafica del kolossal GDR di Bethesda con questo genere di progetti, in rete continua il dibattito sulle ultime parole di Todd Howard e Michael Pachter: il celebre sviluppatore di Bethesda ha spiegato che TES 6 avrà un motore grafico nextgen come Starfield, mentre l'analista di Wedbush ha riflettuto sulla possibile esclusiva Xbox Series X e S di The Elder Scrolls 6 in funzione del matrimonio tra Microsoft e ZeniMax.