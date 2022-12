The Elder Scrolls 6, la FTC dà per scontata l'esclusività Microsoft-Xbox

Nonostante venga dato per scontato, Microsoft non ha mai detto a chiare lettere con un annuncio ufficiale che The Elder Scrolls 6 sarà un'esclusiva Microsoft-Xbox. Certo, tutto lascia presagire che sarà effettivamente così. Basta vedere gli altri giochi Bethesda come Redfall e Starfield, già confermati solo su PC e Xbox Series X.

Il fatto è che The Elder Scrolls 6 è stato annunciato prima dell'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft e da allora non abbiamo mai visto nulla del gioco. Non c'è dunque mai stato un trailer con una schermata finale con i loghi di Xbox Series X|S e PC Windows 10, non c'è neppure un sito ufficiale con le piattaforme in bella vista, come invece si può dire di Redfall e Starfield. C'è solo una dichiarazione di Spencer risalente al novembre 2021, nella quale lasciava intendere che The Elder Scrolls 6 sarebbe stato un'esclusiva, senza però dirlo a chiare lettere.

In molti, comprensibilmente, quella l'hanno presa come una conferma, inclusa la Federal Trade Commission, che ha usato l'esclusività di The Elder Scrolls 6 come dimostrazione della presunta inaffidabilità delle dichiarazioni di Microsoft. Per quale motivo? La FTC ha fatto causa all'azienda di Redmond con l'intento di fermare l'acquisizione di Activision-Blizzard per 68,7 miliardi di dollari. L'autorità anti-trust americana ha ricordato che "nel marzo del 2021, Microsoft ha acquisito ZeniMax Media Inc., società madre della ben nota Bethesda Softworks LLC, assicurando alla European Commission (EC) che l'acquisizione di ZeniMax non l'avrebbe incentivata a rimuovere i titoli ZeniMax dalle altre piattaforme. Tuttavia, poco dopo il via libera alla transazione dall'EC, Microsoft ha reso noto pubblicamente che diversi titoli della neo-acquisita ZeniMax, inclusi Starfield, Redfall e The Elder Scrolls 6, sarebbero diventate esclusivi". Secondo la FTC, dunque, Microsoft si sarebbe smentita disattendendo le sue stesse promesse.

Anche la Federal Trade Commission, dunque, dà per scontata l'esclusività di The Elder Scrolls 6 su Xbox. Microsoft, intanto, ha rispedito al mittente il ritratto dipinto dalla FTC, dichiarando di essere pronta a battagliare per dimostrare che in realtà "l'acquisizione di Activision Blizzard andrebbe a migliorare la concorrenza nel settore videoludico e creerebbe più opportunità per sviluppatori e videogiocatori". Ad appoggiarla c'è l'European Commission, che ha smentito la FTC.