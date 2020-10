The Elder Scrolls 6 e giochi Bethesda in esclusiva Xbox: parla Michael Pachter

Il celebre analista di WedBush Morgan Michael Pachter si è espresso sull'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, affermando come questa mossa non danneggerà probabilmente la concorrenza nel breve periodo mentre per quanto riguarda il futuro l'impatto su PlayStation 5 potrebbe essere molto importante.

Secondo Pachter, a lungo termine i giochi del catalogo Bethesda diventeranno esclusive Microsoft e dunque i sostenitori di PlayStation dovranno necessariamente comprare una Xbox Series X/S per giocare con DOOM, The Elder Scrolls, Wolfenstein e altri franchise della compagnia, oppure giocare su PC. In ogni caso, sottolinea Pachter "il Game Pass è senza dubbio il servizio più economico per avere accesso a questi titoli e in futuro le piattaforme PlayStation potrebbe non godere più dei giochi Zenimax e Bethesda."

L'analista ribadisce di non essere sicuro di come si evolveranno le cose e ribadisce come Bethesda non sia un publisher particolarmente prolifico ma è comunque in grado di garantire almeno uno o due system seller per generazione. Secondo Pachter, Starfield non sarà esclusiva Xbox in quanto il gioco "sarebbe in dirittura di arrivo" mentre le produzioni previste dopo il 2022 potrebbero diventare esclusive totali. Infine, riguardo The Elder Scrolls 6, l'analista parla di "un sicuro system seller che probabilmente non permetterà a Xbox di superare PlayStation ma che garantirà milioni di nuovi giocatori all'ecosistema Xbox."