The Elder Scrolls 6 ad Hammerfell? Una nuova immagine riaccende le speculazioni

Bethsda ha pubblicato un nuova immagine di The Elder Scrolls e internet è andato in fibrillazione. È ciò che succede quando annunci il seguito di una dei giochi più celebri di tutti i tempi e poi rimani in silenzio per anni invitando i fan a pazientare.

Nell'augurare un felice anno nuovo, il profilo ufficiale di The Elder Scrolls ha pubblicato una mappa di Skyrim accompagnata dalle seguenti, criptiche parole: "Trascrivi il passato e mappa il futuro. Ecco un Felice Anno Nuovo". Fin qui nulla di strano, ma uno sguardo approfondito dell'immagine ha alimentano un bel po' di speculazioni.

Sulla mappa, come potete vedere voi stessi in calce a questa notizia, sono poggiate due luci. Secondo i giocatori, situata sulla regione di Skyrim, la prima identificherebbe il passato. La seconda, associata al futuro, si trova invece a sud-ovest, esattamente sulla provincia di Hammerfell, da molti indicata come l'ambientazione del nuovo gioco. Le teorie dei fan puntano su Hammerfell da un bel po' di tempo, fin dal teaser dell'annuncio di The Elder Scrolls 6, che si limitava a mostrare una regione costiera. La mappa potrebbe quindi rappresentare un'ulteriore conferma delle speculazioni dei videogiocatori. Per dovere di cronaca, segnaliamo che nell'immagine c'è anche una terza luce, poggiata su quello che sembra essere un libro. Al momento, tuttavia, non sembrano esserci teorie valide al riguardo...

The Elder Scrolls 6 non si è mai fatto vedere ed è ancora privo di una data d'uscita. Al momento non sono chiare neppure le piattaforme di destinazione: l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft ha alimentato un bel po' di dubbi sull'arrivo sulle piattaforme di casa PlayStation. Una cosa è certa: The Elder Scrolls 6 sarà in Xbox Game Pass fin dal day-one.