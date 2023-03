The Elder Scrolls 6:il gioco Bethesda potrebbe non essere una futura esclusiva Xbox

Le informazioni sull'affare Activision-Microsoft continuano a pervadere l'intera rete, soprattutto a seguito dei recenti avvenimenti relativi alla fiducia riposta da Microsoft sulle prestazioni di Call of Duty su Switch e molto altro ancora. Si è spesso parlato anche delle esclusive targate Xbox, tra cui potrebbe non esserci The Elder Scrolls VI.

A compiere tale osservazione e Stephen Totilo che, attraverso il suo account ufficiale Twitter, ha parlato approfonditamente delle ultime vicende che hanno coinvolto la divisione gaming della casa di Redmond. Tra i suoi post sulla nota piattaforma blu, emerge un'interessante analisi relativa ad alcune affermazioni rilasciate proprio dalla stessa Microsoft: The Elder Scrolls VI potrebbe non essere un'esclusiva Xbox.

Come affermato dallo stesso Totilo, infatti, "La scorsa settimana, un avvocato di Microsoft ha dichiarato che l'azienda ha attualmente in programma due giochi ZeniMax in esclusiva per Xbox/PC. A dicembre, invece, i legali di Microsoft hanno dichiarato che 'tre titoli futuri' di ZeniMax saranno solo per Xbox/PC". La ragione dietro questa variazione nel numero di esclusive a cui il gruppo ZeniMax sta lavorando sarebbe da ricercare nel recente Hi-Fi Rush che, appunto, è stato rilasciato come prodotto del solo ecosistema Microsoft.

Infatti, la prima delle due dichiarazioni rilasciata al CMA, l'ente regolatore del commercio e della concorrenza britannica, è antecedente alla data di pubblicazione ufficiale - e a sorpresa, tra le tante cose - del sopracitato lavoro Tango Gameworks e Bethesda. In conclusione, si può dire che è molto probabile che uno di quei giochi fosse proprio Hi-Fi Rush.

"A dicembre, le ipotesi", afferma sempre Stephen Totilo, "erano che i tre giochi dovessero essere Starfield, Redfall e The Elder Scrolls VI. The Verge ha persino preso in considerazione Indiana Jones di MachineGames. Ad Halloween, l'azienda ha inviato allo scettico regolatore della concorrenza britannico 111 pagine di argomentazioni a favore dell'accordo, tra cui la sezione che sembrava sostenere che, ipoteticamente, l'esclusività di The Elder Scrolls VI non sarebbe mai stata in contraddizione con l'impegno di mantenere Call of Duty multipiattaforma. Per questo, ho pensato che TESVI fosse uno dei tre giochi citati da Microsoft a dicembre".

"Se Hi-Fi Rush era uno di questi, allora Redfall, Starfield o TESVI non sono ancora stati designati interamente come esclusive Xbox/PC?". Ciò significa che, visto la già annunciata esclusività di Redfall e Starflied, The Elder Scrolls VI possa non essere un'esclusiva targata Xbox. Al momento non vi è modo di sapere se i primi due titoli saranno rilasciati in futuro su console Sony (rendendo quindi l'attuale esclusività solo temporanea) o se The Elder Scrolls VI arriverà al day one anche su PS5. Tali ragionamenti entrerebbero in contrasto con quanto suggerito dalla risposta di Microsoft all'FTC sull'esclusività di The Elder Scrolls 6.