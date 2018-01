The Elder Scrolls 6 nel 2018? Il gioco compare nei listini di un rivenditore

diha più volte ribadito come dovremo aspettare ancora a lungo prima di vedere The Elder Scrolls VI , tuttavia nelle scorse ore un rivenditore svedese ha inserito il gioco nei propri listini...

WebHallen ha aggiornato il database con le versioni PlayStation 4, Xbox One e PC Windows di The Elder Scrolls VI, con uscita apparentemente prevista nel corso del 2018. Non è facile dire se la finestra di lancio in questione sia un semplice placeholder o se nasconda qualcosa di più, in passato WebHallen si è dimostrato spesso affidabile, pur avendo da anni inserito in listino titoli "altisonanti" come Half-Life 3, come sappiamo non ancora annunciato.

Non è escluso che il 2018 possa portare ad un revela di The Elder Scrolls VI, magari con un teaser mostrato al prossimo E3 di Los Angeles. Cosa vi aspettate dal sesto episodio della serie TES?