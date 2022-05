The Elder Scrolls 6: Nonna Skyrim chiede a Todd Howard di sbrigarsi

Nel corso degli ultimi anni, il mondo dei videogiochi ha imparato ad amare figure molto particolari come Nonna Skyrim, la simpatica anziana che pubblica video gameplay sul suo canale YouTube. Ed è proprio la 'content creator' che si è resa protagonista di un simpatico avvenimento legato al tanto atteso The Elder Scrolls 6.

Shirley Curry, questo è il vero nome dell'arzilla nonnina, ha di recente incontrato molti dei suoi fan in occasione del PAX East, evento nel quale ha tenuto anche un panel. Durante la sessione di Q&A, uno dei fan ha chiesto a Nonna Skyrim cosa vorrebbe dire a Todd Howard, il celebre sviluppatore di Bethesda, e la risposta ha strappato un sorriso a tutti i presenti:

Ecco di seguito cos'ha detto la donna:

"Gli chiederei di darmi un bel gioco, e ovviamente gli direi di sbrigarsi per terminare lo sviluppo di The Elder Scolls 6. Vorrei giocarci prima di morire."

Pare inoltre che non vi sia troppa voglia da parte di Nonna Skyrim di provare Starfield, titolo che deciderà se giocare o meno solo al momento dell'uscita. Insomma, l'anziana videogiocatrice ha una terribile voglia di mettere le mani sul prossimo capitolo della popolarissima serie e teme che i tempi di sviluppo possano andare per le lunghe. A rendere ancora più improbabile l'arrivo del gioco a breve è il recente posticipo di Starfield e RedFall, il quale potrebbe avere un impatto sulla finestra di lancio di The Elder Scrolls 6.