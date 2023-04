The Elder Scrolls 6 con un pizzico di online? Spunta un annuncio di lavoro

Con la recente recensione di The Elder Scrolls Online: Scribes of Fates vi abbiamo raccontato le ultime novità approdate nel MMORPG, ma un pizzico di componente online potrebbe essere in dirittura di arrivo anche nel futuro The Elder Scrolls VI.

A suggerirlo è un'interessante serie di annunci di lavoro pubblicata da Zenimax. L'azienda sta infatti assumendo nuovi Associate Level Designer, che possano unirsi alle fila di professionisti impiegati presso le sedi di Rockville, USA e Montréal, Canada. Il dettaglio geografico è in questa fase piuttosto intrigante, perché le attività di Zenimax Online - responsabile di The Elder Scrolls: Online - hanno generalmente sede altrove, nell'Hunt Valley.

Tali posizioni aperte sembrano dunque riferirsi ai team di Bethesda impegnati con altri rappresentanti della serie The Elder Scrolls, con l'atteso The Elder Scrolls VI in prima fila. In entrambi gli annunci rivolti ad aspiranti Associate Level Designer, Bethesda richiede una "grande familiarità con un'ampia varietà di giochi open world multiplayer". Un'esigenza che suona piuttosto strana se accostata all'erede di The Elder Scrolls V: Skyrim, giunto al successo esclusivamente come esperienza single player, ma non è da escludere che Bethesda abbia deciso di arricchire la formula del sesto capitolo con una modalità online.



Dopo l'esperimento realizzato con il supporto continuo a Fallout 76, vi è inoltre la possibilità che il team stia pensando a un eventuale spin-off multiplayer a tema The Elder Scrolls. Per il momento, ad ogni modo, nulla di certo: potremmo saperne di più a giugno con la presentazione dell'Xbox Games Showcase.