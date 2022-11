The Elder Scrolls 6 potrà essere giocato anche per 20 anni, secondo Todd Howard

Siamo alle soglie del 2023, eppure The Elder Scrolls V: Skyrim rimane tutt'oggi uno dei titoli dei titoli più rilevanti sul mercato, in particolar modo su PC grazie alla nutrita schiera di modder che contribuiscono all'infinita evoluzione dell'RPG open world.

Se Skyrim ha dato dimostrazione di poter essere un gioco estremamente longevo, altrettanto potrà fare il prossimo capitolo della serie ruolistica. Nel corso di un'intervista concessa a Lex Fridman, Todd Howard di Bethesda ha sottolineato proprio come Skyrim sia uno dei prodotti di maggior successo mai prodotti dalla compagnia ora sotto l'ala di Microsoft, ed ha precisato che il ciclo vitale di The Elder Scrolls 6 potrebbe toccare i 10 se non addirittura i 20 anni dalla sua pubblicazione. Plausibilmente, anche in questo caso faranno una sostanziale differenza le future mod che verranno create per il nuovo RPG fantasy della compagnia.

Dichiarazioni che naturalmente non fanno altro che alimentare la già insostenibile attesa per un gioco che si prospetta essere gigantesco, più di quanto non sia già Skyrim. Sfortuntamente, Howard si è limitato a questo e non ha fornito dettagli particolarmente specifici riguardanti il progetto che arriverà dopo il lancio di Starfield, sul quale Bethesda Softworks è ora in gran parte concentrata.

Microsoft ha comunicato la finestra di lancio di The Elder Scrolls VI all'antitrust UK, ma anche in questo caso le informazioni sono rimaste riservate, lasciando ancora una volta i giocatori all'oscuro.