The Elder Scrolls 6 potrebbe uscire prima del 2021?

Come riportato a febbraio, Bethesda è attualmente impegnata in una causa legale per l'utilizzo del marchio Redfall, termine che potrebbe comparare nel titolo ufficiale di The Elder Scrolls VI. La battaglia in tribunale potrebbe durare almeno fino al 2021, sembra però che la situazione possa evolversi molto rapidamente...

Secondo alcuni documenti trapelati, Zenimax Media (proprietaria di Bethesda) e la casa editrice BookeBreeze (proprietaria del marchio Redfall) hanno recentemente acconsentito ad un rinvio dell'udienza e sembra che le due parti stiano cercando di accordarsi privatamente per risolvere la situazione, accantonando così un processo legale della possibile durata di due o tre anni.

Sembra che entrambe le parti siano molto interessate a concludere la vicenda il prima possibile, in particolare Zenimax, che potrebbe così lanciare The Elder Scrolls VI Redfall prima del 2021, ammesso che il gioco possa essere pronto per quella finestra temporale. L'obiettivo, in ogni caso, sembra sia quello di evitare di lasciare tutto nelle mani della burocrazia.

Bethesda potrebbe aver bisogno di un titolo AAA da lanciare il prima possibile sul mercato, con Fallout 76 che non ha ricevuto l'accoglienza sperata, il publisher potrebbe ora sentire la necessità di pubblicare un gioco dal successo commerciale sicuro come appunto The Elder Scrolls VI.

Secondo altri rumor invece l'azienda potrebbe aver accelerato lo sviluppo di Starfield, con i primi dettagli sul gioco in arrivo già durante il PAX East di Boston, in programma a fine marzo.