The Elder Scrolls 6 anche su PS5? Sarà esclusiva Xbox come Starfield, secondo Jeff Grubb

Nonostante Bethesda sia a tutti gli effetti uno studio di Microsoft, persistono dei dubbi riguardo al futuro delle maggiori serie della nota compagnia di sviluppo. Starfield, una nuova IP, approderà esclusivamente su Xbox, ma cosa accadrà con The Elder Scrolls, una serie storicamente multipiattaforma?

La questione è stata risollevata da un utente che su Twitter ha proposto le recenti dichiarazioni di Pete Hines di Bethesda. Secondo l'interpretazione fornita nel cinguettio che trovate più in basso, Bethesda non avrebbe chiuso definitivamente le porte alla pubblicazione di Starfield su PS5. A questo punto è però intervenuto il solito Jeff Grubb, che dall'alto delle sue conoscenze ha voluto mettere la situazione in chiaro.

Secondo quanto riferisce il noto insider e giornalista videoludico, Starfield rimarrà saldamente ancorato alle piattaforme Xbox, e lo stesso accadrà con The Elder Scrolls 6. Microsoft ha dichiarato vigorosamente di voler continuare a conferire valore al servizio offerto da Xbox Game Pass, ed un'esclusiva di tale peso renderebbe la sua piattaforma di gaming on demand decisamente irresistibile per tutti gli appassionati della serie e degli amanti dei ruolistici.

Si tratta in ogni caso di un'informazione di cui non abbiamo certezza, e converrà come sempre attendere il prossimo reveal del gioco. Ciò che sappiamo, al momento, è che The Elder Scrolls 6 uscirà dopo Avowed e Fable, come dichiarato da Phil Spencer nelle scorse settimane.