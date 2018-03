The Elder Scrolls 6: rumor e indiscrezioni sul nuovo GDR Bethesda

non è ancora stato annunciato ufficialmente ma sembra chesia già al lavoro da qualche tempo sul progetto, che nelle scorse settimane è comparso anche nei listini di alcuni rivenditori online...

Non è chiaro se The Elder Scrolls VI sarà il tanto rumoreggiato Skyrim 2 oppure un gioco di ruolo con nuovi personaggi e una ambientazione inedita. Bethesda Softworks ha fissato la sua conferenza E3 2018 per l'11 giugno e non è escluso che in questa occasione la compagnia possa mostrare un breve teaser trailer di TES 6, un piccolo antipasto in attesa del reveal completo.

Nella speranza che il publisher del Maryland possa mostrare le prime sequenze di gioco alla fiera di Los Angeles, il nostro Alessandro Bruni ha deciso di raccogliere rumor, notizie e speculazioni su The Elder Scrolls VI, con l'obiettivo di provare a saperne di più sul nuovo episodio della vendutissima serie The Elder Scrolls. Pete Hines di Bethesda ha più volte ribadito come i tempi non siano ancora maturi per presentare The Elder Scrolls VI e che prima di questo la compagnia si dedicherà ad altri due progetti non ancora annunciati, uno dei quali potrebbe essere il tanto rumoreggiato The Elder Scrolls Starfield, Action RPG ambientato nello spazio profondo.

Approfittando dell'occasione, ti chiediamo, cosa ti aspetti da TES 6? Un gioco di ruolo tradizionale con elementi action o magari un titolo maggiormente orientato verso il comparto multigiocatore, come The Elder Scrolls Online? Aspettiamo la tua opinione nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.