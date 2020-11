The Elder Scrolls 6 e Starfield gireranno su un engine profondamente aggiornato

Dopo mesi di silenzio, Todd Howard di Bethesda si è finalmente deciso a fornire qualche aggiornamento sullo sviluppo dei due giochi più attesi dell'azienda americana, che si appresta ad entrare nella grande famiglia degli Xbox Games Studios: stiamo parlando di The Elder Scrolls 6 e Starfield, annunciati all'E3 2018 e poi spariti dai radar.

Durante il keynote tenuto al Develop:Bright, Howard ha spiegato che il team sta lavorando duramente per migliorare il Creation Engine, discusso motore grafico (nato dalle ceneri del GameBryo, un engine del 1997) che muove i giochi dello studio dal 2011 a questa parte, ossia The Elder Scrolls V: Skyrim, Fallout 4 e Fallout 76.

Il Creation Engine che muoverà The Elder Scrolls VI e Starfield sarà molto differente da quello che ricordiamo, dal momento che Bethesda si sta impegnando notevolmente per migliorarlo. Il numero degli sviluppatori al lavoro è cinque volte superiore rispetto al solito, e il salto generazionale che otterranno sarà, probabilmente, il più grande mai compiuto dallo studio. A tal proposito, Howard ha affermato: "Ci siamo resi conto che aveva bisogno di un maggior quantitativo di lavoro rispetto al solito e che andava fatto tra le generazioni. È quello che stiamo facendo. Posso dire che i lavori sull'engine sono cominciati un bel po' di tempo fa. Abbiamo molte più persone al lavoro sul motore adesso, cinque volte più del solito. Dunque, il miglioramento dell'engine sarà probabilmente il più grande mai conseguito dallo studio, forse più importante di quello che c'è stato da Morrowind ad Oblivion.

Alcuni aspetti del Creation Engine rimarranno come ce li ricordiamo, dal momento che Bethesda non ha intenzione di modificarli. Altri, invece, saranno profondamente rivoluzionati: "Ci sono delle cose che ci piacciono ancora. Il modo in cui costruiamo i nostri mondi, il modo in cui le persone possono moddarli - queste sono cose buone della nostra tecnologia che fondamentalmente rimarranno invariate. Non posso dire molto, ma per il resto, dal rendering alle animazioni, fino alla generazione procedurale, ci sarà invece un grande miglioramento".



Lo sviluppo di The Elder Scrolls 6 e Starfield sta richiedendo più tempo del solito, ma Howard è sicuro che i giocatori apprezzeranno: "Ci sta portando via più tempo di quanto volessimo, ma sta migliorando ciò che stiamo realizzando per Starfield e The Elder Scrolls 6. Quando le persone vedranno il risultato, ci auguriamo che saranno felici come lo siamo noi adesso".

The Elder Scrolls 6 e Starfield sono ancora privi di una data d'uscita. Ad oggi, non sappiamo neppure se arriveranno su PlayStation 5, dal momento che Bethesda si appresta a divenire una proprietà di Microsoft. Durante il keynote, Howard ha anche parlato della mappa e della modalità di gioco di Starfield.