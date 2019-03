The Elder Scrolls 6 e Starfield non saranno all'E3 2019, ma Shirley Curry sarà in TES 6!

In occasione del PAX East 2019, in via di svolgimento proprio in questi giorni, Bethesda ha tenuto un panel dedicato alle proprie produzioni, tra le quali anche The Elder Scrolls 6.

L'evento si è aperto con la celebrazione dei 25 anni di The Elder Scrolls, tramite la pubblicazione di un video celebrativo dedicato allo speciale anniversario. In seguito, il Team di Bethesda ha avuto modo di fornire ai fan alcuni interessanti dettagli.

Tra questi, troviamo l'apparente conferma che The Elder Scrolls 6 non sarà mostrato all'E3 2019. Riferendosi a quest'ultimo e a Starfield, infatti, Todd Howard ha dichiarato: "Prima che qualcuno lo chieda, per favore siate pazienti. Sarà necessario ancora un lungo periodo. Non si tratta di qualcosa di cui abbiamo intenzione di parlare all'E3, entrambi questi giochi, quest'anno." Salvo sorprese, quindi, i videogiocatori non avranno modo di poter dare uno sguardo più approfondito a queste due attese produzioni durante l'importante manifestazione estiva.

Tuttavia, una piccola informazione su The Elder Scrolls 6 è emersa: sembra infatti confermato che la petizione per inserire Shirley Curry in TES 6 sia andata a buon fine. La Youtuber di età superiore agli ottant'anni e che attende con ansia il Gioco sarà infatti presente all'interno del prossimo capitolo della Saga, probabilmente in qualità di NPC!