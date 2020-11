The Elder Scrolls 6 e Starfield in Xbox Game Pass dal day-one, ribadisce Howard

Dal momento che l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft non è ancora stata completata (dovremo attendere il 2021, secondo Phil Spencer), molti dettagli dell'accordo da 7,5 miliardi di dollari non sono ancora stati ultimati.

Ad esempio, non è ancora ben chiaro il destino dei futuri giochi della compagnia del Maryland: saranno multipiattaforma, oppure esclusive dell'ecosistema Xbox? Non lo sappiamo ancora, sebbene alcune dichiarazioni di Spencer fanno propendere l'ago verso la seconda evenienza. Altri aspetti, invece, sono già stati confermati, come l'arrivo di tutti i prossimi giochi di Bethesda in Xbox Game Pas fin dal day-one. Sebbene ne fossimo già a conoscenza, ci ha fatto ugualmente piacere ricevere un'ulteriore conferma da Todd Howard, che nel corso di un'intervista concessa a GamesIndustry.biz nell'ambito della Brighton Digital Conference ha ribadito che The Elder Scrolls 6 e Starfield saranno inseriti nel catalogo del Game Pass fin da subito.

Stiamo parlando dei due giochi più ambiziosi attualmente in via di sviluppo presso gli studi di Bethesda, per i quali è anche stato rivoluzionato il Creation Engine, motore grafico proprietario che negli ultimi anni ha mosso The Elder Scrolls 5: Skyrim, Fallout 4 e Fallout 76. Una notizia che non può far piacere a tutti gli abbonati al servizio.