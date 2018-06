The Elder Scrolls 6: Todd Howard di Bethesda conosce la data di uscita!

Parlando ai microfoni di GameSpo USA, Todd Howard di Bethesda ha rivelato di essere perfettamente a conoscenza della data di uscita di The Elder Scrolls VI, sebbene ovviamente non possa in alcun modo rivelarla.

"Sì conosco la data di uscita di TES VI ma sarei decisamente sciocco a rivelarla", queste le parole di Todd Howard, che continua a parlare del nuovo episodio della serie: "Per The Elder Scrolls 6 vogliamo prenderci tutto il tempo necessario. Sappiamo già tutto sul gioco, su quello che vogliamo diventi effettivamente, ma ci vorrà tempo... dovremo creare tecnologie e nuovi strumenti per dare vita alla nostra visione. Semplicemente, vogliamo il meglio per questo franchise".

Todd Howard ribadisce come The Elder Scrolls 6 sia in una fase molto precoce dello sviluppo mentre Starfield si trova in una fase più avanzata, nessuno dei due titoli in ogni caso è attualmente giocabile. Non è chiaro quale dei due progetti vedrà la luce per primo anche se gli analisti tendono a indicare Starfield come probabile titolo Cross-Gen mentre The Elder Scrolls VI potrebbe essere un gioco rivolto esclusivamente alla prossima generazione di console.