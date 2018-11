The Elder Scrolls 6: una petizione per inserire Shirley Curry nel gioco!

Shirley Curry è una simpatica YouTuber di 82 anni appassionata di The Elder Scrolls V Skyrim, diventata molto popolare presso la community, tanto da aver instaurato un vero e sincero rapporto di amicizia con molti dei suoi spettatori.

La donna (vincitrice di un Guinness World Record come YouTuber più anziana del mondo) ha recentemente pubblicato un video sul suo canale rammaricandosi di non poter giocare a The Elder Scrolls 6: "Quando TES VI uscirà avrò almeno 88 anni e dubito di poter giocare o vivere così a lungo", dichiarazione che ha commosso i membri della community e in particolare il redditor Phantom-Scribble che ha deciso di lanciare una petizione per convincere Bethesda a rendere omaggio a Shirley in The Elder Scrolls VI.

La petizione su Change.org ha raggiunto quota 7.000 firme ed ha guadagnato una discreta popolarità grazie al passaparola sui social, l'obiettivo è quello di sensibilizzare Bethesda per creare un personaggio che renda omaggio alla simpatica donna, da inserire nel prossimo episodio di The Elder Scrolls. Il redditor ha anche invitato i modder a creare una mod di TES V dedicata a Shirley, per fare in modo che l'anziana YouTuber possa godere di un gradito riconoscimento in breve tempo.

Bethesda non è nuova a simili iniziative: nel 2011 Erik West ha visitato gli studi della compagnia poche settimane prima di perdere la battaglia contro il cancro, in suo memoria gli sviluppatori hanno aggiunto il personaggio di Erik the Slayer in The Elder Scrolls 5 Skyrim. Shirley Curry, da parte sua, si è detta entusiasta all'idea che tutto questo possa realmente accadere.