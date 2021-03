The Elder Scrolls 6 con Unreal Engine 4: concept trailer fan made con texture in 8K

L'attesa per The Elder Scrolls 6 si prospetta ancora lunga ma nel frattempo c'è chi ha realizzato un trailer concept (ovviamente non ufficiale) del gioco Bethesda in Unreal Engine 4 con texture in 8K. Il risultato? Interessante ma sicuramente lontano dalla realtà.

Chiariamo subito, quella che potete vedere nel video in apertura non sarà la grafica del nuovo The Elder Scrolls, certo è che il lavoro di Pefect Vision incuriosisce e conquista anche grazie all'atmosfera generale e al lavoro svolto sull'ambientazione, che sembra calzare a pennello per un gioco della serie.

Purtroppo non ci sono dettagli di alcun tipo su questo attesissimo progetto, il CGI Teaser di The Elder Scrolls 6 mostrato all'E3 del 2018 è tutto quello che abbiamo al 2021, Todd Howard e Pete Hines di Bethesda hanno ribadito più volte come non sia ancora il momento giusto per parlare di TES 6.

Bethesda vuole prima completare i lavori su Starfield e solo in seguito si dedicherà al sesto gioco della serie The Elder Scrolls, in arrivo secondo vari insider non prima del 2023 o 2024. L'unica certezza ad oggi è che The Elder Scrolls 6 sarà nel Game Pass al day one, la finestra di lancio e ulteriori dettagli sulla natura del titolo sono invece avvolti nel mistero.