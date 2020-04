The Elder Scrolls 6 uscirà nel 2021, parola di Michael Pachter

The Elder Scrolls 6 è in sviluppo da un bel po' di tempo ormai, ma Bethesda ha più volte chiesto ai fan di avere pazienza. Del gioco, tra l'altro, non sappiamo assolutamente nulla di concreto: l'unica cosa che abbiamo a disposizione è il teaser trailer di The Elder Scrolls 6 pubblicato all'E3 2018.

Eppure, Michael Pachter - noto analista di Wedbush Securities - è riuscito ugualmente a farsi un'idea sulla possibile finestra di lancio del gioco, anche se ha dovuto modificarla in corsa a seguito dell'annuncio odierno di Pete Hines. Il Vice Presidente della divisione marketing ha infatti reso noto che Bethesda non terrà una conferenza digitale in sostituzione di quella inizialmente pianificata per l'E3 2020, fiera cancellata a causa dell'emergenza Coronavirus.

Appresa la notizia, Pachter ha commentato in questo modo: "Ok, quindi sposto ufficialmente The Elder Scrolls 6 al 2021... Spero che voi e le vostre famiglie stiate bene". L'analista, evidentemente, si aspettava un'uscita ancor più vicina, ma gli intoppi causati dalla pandemia di Coronavirus l'hanno spinto a modificare la sua previsione.

The Elders Scrolls 6 uscirà davvero nel 2021? Difficile dirlo al momento, dato che oltre alla previsione di Pachter non ci sono altri elementi concreti che sembrano suggerirlo. Per dovere di completezza, dobbiamo inoltre ricordare che non è la prima volta che l'analista si esprime sulla questione. In passato, ha dapprima predetto un'uscita nel 2017 e poi spostato la sua previsione al 2019.