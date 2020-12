The Elder Scrolls 6 uscirà su PS5? Non lo sappiamo ma il PlayStation Blog lo cita comunque

Non sappiamo se The Elder Scrolls VI uscirà anche su PS5 o se sarà disponibile in esclusiva su PC e piattaforme Xbox, in ogni caso il PlayStation Blog ha citato il nuovo gioco Bethesda in un post dedicato ai giochi PlayStation 5 più attesi.

Il sondaggio sui giochi più attesi pubblicato sul PlayStation Blog presenta varie opzioni tra cui Deathloop, Elden Ring, The Elder Scrolls VI, Far Cry 6, Final Fantasy XVI, GhostWire Tokyo, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, God of War II, NieR Replicant, Project Athia, Ratchet & Clank Rift Apart, Resident Evil Village e Returnal.

Sicuramente degna di attenzione l'aggiunta di The Elder Scrolls VI, tecnicamente un gioco della "concorrenza" essendo pubblicato da una etichetta di proprietà di Microsoft. Nelle scorse settimane Jim Ryan ha dichiarato di non vedere l'ora di sapere se The Elder Scrolls 6 uscirà anche su PS5, il sondaggio in questione non è ovviamente indicativo ma è curioso come il gioco sia stato citato su un organo ufficiale di PlayStation.

E' presto in ogni caso per sbilanciarsi e anche gli analisti più esperti non hanno saputo stilare un quadro chiaro della situazione. The Elder Scrolls è ora un brand Microsoft ma questo non vuol dire che il gioco non possa arrivare su altre piattaforme non legate a Xbox.