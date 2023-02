The Elder Scrolls 6 'vittima' di IA e Deepfake: attenzione al finto audio di Todd Howard

I controversi Deepfake Audio sono la nuova frontiera dell'IA: servendosi di uno di questi potenti strumenti di elaborazione, uno youtuber ha tratto in inganno tanti fan di GDR Bethesda con la finta registrazione di un panel tenuto da Todd Howard su The Elder Scrolls 6.

Per realizzare la finta registrazione di Todd Howard con dettagli inediti e aneddoti sullo sviluppo di The Elder Scrolls 6, il creatore di contenuti si è avvalso di una IA Neurale per ricostruire il timbro vocale del celebre sviluppatore utilizzando i campioni audio delle interviste tenute negli anni dallo stesso esponente di Bethesda.

Dalla pubblicazione in rete di questo finto intervento di Todd Howard, avvenuta a fine gennaio, il trailer in questione ha generato oltre 370mila visualizzazioni, catturando le attenzioni (e le perplessità) di tantissimi appassionati di GDR a mondo aperto che attendono con impazienza di ricevere delle informazioni inedite su The Elder Scrolls 6.

C'è anche, partecipando alla discussione alimentata sui forum e sui social da questo video, trae spunto da questo finto panel di Todd Howard per evidenziare i potenziali rischi derivanti dall'uso improprio di queste tecnologie che, come le immagini e i video Deepfake, consentono di falsificare con estrema accuratezza la voce, il volto e le fattezze di qualsiasi persona (pubblica e non). A chi ci segue, quindi, consigliamo di prestare particolare attenzione a questo genere di falsi 'leak truffaldini' generati con IA Neurale.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che nel novembre dello scorso anno Todd Howard ha discusso della longevità di The Elder Scrolls 6, spiegando che i giocatori avranno modo di divertirsi con il kolossal ruolistico per venti anni!