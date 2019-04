The Elder Scrolls Blades è già al 1° posto nelle classifiche di download iOS

Sono trascorsi solo pochi giorni dall'arrivo dell'accesso anticipato di The Elder Scrolls Blades e, nonostante tutto, il gioco sta già avendo un notevole successo tra i giocatori in possesso di un dispositivo supportato.

Se già negli scorsi giorni era stato raggiunto l'incredibile traguardo del milione di download, oggi Bethesda può vantare un risultato ancor più interessante. Nelle ultime ore infatti, il gioco è finito dritto al primo posto della classifica di download dell'App Store, il che lascia intuire facilmente quanto sia alta l'attenzione degli utenti verso il capitolo portatile della serie. A sorprendere sono anche i ricavi ottenuti dalle microtransazioni, la cui stima ruota intorno ai 500.000 dollari, dei quali il 76% proviene esclusivamente dagli Stati Uniti.

Vi ricordiamo che The Elder Scrolls Blades è un free to play e, come tutti i titoli appartenenti a questa tipologia, include microtransazioni. Nel caso di Blades gli acquisti in-app consentono di ottenere forzieri contenenti armi, armature, pozioni e materiali utili allo sviluppo della propria città.

Al momento chiunque possieda un account Bethesda o abbia richiesto l'accesso all'early access al momento dell'annuncio del gioco può accedere ai server. Se siete curiosi di scoprire maggiori dettagli sul gioco, vi invitiamo a leggere la nostra anteprima di TES Blades.