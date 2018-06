The Elder Scrolls: Blades annunciato per dispositivi iOS e Android

In occasione dell'E3 2018, Bethesda ha annunciato The Elder Scrolls: Blades, nuovo capitolo della nota serie RPG in arrivo su dispositivi mobile.

Come mostrato nel video che trovate in cima alla notizia, il titolo si presente come un RPG in prima persona con combattimenti principalmente ravvicinati, ma non mancheranno attacchi dalla distanza tramite particolari abilità. Il gioco presenterà tre modalità principali: Abyss, che offrirà un'esperienza roguelike in cui i giocatori avanzeranno finché riusciranno; Arena, in cui sarà possibile sfidarsi 1v1 online; e Town, ovvero la modalità principale in cui troveremo la nostra hub da cui potremo progredire nella storia (sarà inoltre possibile visitare le hub degli altri giocatori). Il protagonista dell'avventura è un membro dei blades, corpo militare dell'impero, il cui compito sarà ricostruire e dare nuova linfa vitale alla nostra città.

Todd Howard ha spiegato che Bethesda ha intenzione di portare in futuro il titolo anche su PC e console, sfruttando anche la tecnologia VR. Intanto, The Elder Scrolls: Blades è atteso su iOS e Android, il gioco sarà distribuito in via gratuita. Potete già effettuare il pre-order raggiungendo le rispettive pagine sull'App Store e Play Store.