The Elder Scrolls Blades: bilanciamenti alla difficoltà in arrivo a maggio

Bethesda è intervenuta sul blog ufficiale per fornirci un aggiornamento sullo stato di The Elder Scrolls: Blades, gioco di ruolo in soggettiva per dispositivi mobili, e sulle novità previste nel corso del mese di maggio.

Sulla base del feedback dei giocatori, il team ha già ridotto il timer per i forzieri d’argento a un’ora, introdotto bilanciamenti per le offerte di acquisto diretto, aumentato le gemme assegnate per gli incarichi giornalieri e settimanali, e aggiunto altri dispositivi supportati. Non è finita qui: nel corso di questo mese, inoltre, verranno applicate altre importanti modifiche.

Tanto per cominciare, verranno ridotti i costi di riparazione dell’equipaggiamento, giudicati troppo elevati, e verrà bilanciato l’Abisso ai livelli più alti, al fine di garantire un’esperienza di gioco più divertente ed equilibrata. Importanti modifiche anche al livello di difficoltà degli incarichi e dei nemici. Per quanto riguarda i primi, il numero di teschi non rispecchia fedelmente la loro difficoltà, pertanto molti giocatori rimangono spiazzati a causa di una morte prematura. Molti nemici, inoltre, sono troppo forti e in grado di sferrare attacchi troppo rapidamente. Si tratta di una situazione non prevista, che verrà bilanciata quanto prima.

Cosa ne pensate della rotta intrapresa da Bethesda? The Elder Scrolls: Blades, ricordiamo, può essere scaricato gratuitamente su dispositivi mobili iOS e Android.