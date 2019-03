The Elder Scrolls Blades compare su App Store e Google Play

The Elder Scrolls Blades era inizialmente atteso per la fine dello scorso salvo poi essere rimandato ad un non meglio precisato periodo del 2019. Sembra però che la pubblicazione non sia troppo lontana...

The Elder Scrolls Blades ha fatto la sua comparsa su App Store e Google Play sebbene in versione "Non Pubblicata" e dunque accessibile solamente ai giocatori selezionati per la fase Beta.

Questa la descrizione riportata: "Da Bethesda Game Studios, i pluripremiati creatori di Skryim, arriva The Elder Scrolls: Blades - Un classico dungeon crawler rivisitato. Le Blade, gli agenti migliori dell’Impero, sono state esiliate. Quando torni nella tua città natale, scopri che è stata distrutta."

Nella pagina dell'applicazione viene fatto presente come questa sia "ancora in fase di sviluppo" e dunque non troppo stabile, inoltre si invitano i giocatori a registrarsi sul sito Bethesda per ottenere un codice per scaricare The Elder Scrolls Blades.

Al momento non sappiamo per quanto andrà avanti la fase di test, restiamo quindi in attesa di dettagli da parte del publisher, con ogni probabilità TES Blades uscirà in versione definitiva durante la primavera, gli sviluppatori hanno probabilmente bisogno di tempo per migliorare l'esperienza finale in base ai feedback della community.