The Elder Scrolls Blades: il dungeon crawler sbarca su Switch ed è gratis

Le alte sfere dei Bethesda Game Studios confermano l'approdo sull'eShop di The Elder Scrolls Blades per Nintendo Switch, la nuova versione dello spin-off mobile dell'iconica serie ruolistica.

Presentato ufficialmente durante la conferenza organizzata da Bethesda in occasione dell'E3 2018, il progetto di TES Blades è uscito da poco dall'Early Access e può essere scaricato gratuitamente dal negozio digitale di Nintendo Switch e Switch Lite.

Sempre sulle pagine dell'eShop è disponibile anche la "Quick Start Edition" di The Elder Scrolls Blades, una versione premium che permette a tutti gli appassionati di dungeon crawler di accedere a un'armatura esclusiva e a una potente arma posseduta da Durak gro-Batul. L'edizione in questione comprende anche un pacchetto aggiuntivo con materiali da costruzione, 2000 Gemme e 30.000 unità d'Oro.

La versione Switch di TES Blades comprende tutte le funzionalità e i contenuti previsti dall'aggiornamento che ha posto fine alla fase in accesso anticipato, come l'aggiunta di sei nuove missioni, di sfide inedite e di ricompense supplementari da sbloccare in base al proprio livello di esperienza dopo l'azzeramento delle classifiche dell'Arena PvP.