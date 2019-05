The Elder Scrolls Blades: l'early access è ora aperta a tutti

Nelle ultime ore Bethesda ha pubblicato un trailer nuovo di zecca per The Elder Scrolls: Blades con lo scopo di annunciare l'apertura dei server dell'accesso anticipato a tutti gli utenti.

Per poter giocare il nuovo TES per dispositivi mobile non avrete più bisogno di un invito o di un account Bethesda.net e l'unico requisito necessario per avviare il gioco è quello di essere in possesso di uno smartphone o di un tablet abbastanza potente da farlo girare. Nel caso in cui possediate un dispositivo Apple, potrete scoprire la compatibilità col gioco solo dopo averlo installato, mentre su Android i dispositivi non compatibili non potranno nemmeno avviare il download dallo store. Vi ricordiamo infatti che il gioco è disponibile sia su App Store che su Google Play Store e, sebbene possa essere scaricato e giocato gratuitamente, sono presenti microtransazioni.

Sapevate che con l'ultima patch di TES Blades è stata drasticamente velocizzata l'apertura dei forzieri d'argento? Pare inoltre che il titolo si sia subito piazzato al primo posto della classifica dei download su iOS. L'early access di TES Blades può inoltre vantare più di un milione di giocatori nonostante sia stata lanciata da pochissime settimane.