The Elder Scrolls Blades esce dall'early access, tutte le info sul nuovo update

È trascorso un bel po' da quando The Elder Scrolls Blades è arrivato su smartphone Android e iOS in accesso anticipato e oggi, a distanza di più di un anno, Bethesda ha annunciato che la versione definitiva del titolo è in dirittura d'arrivo.

La versione mobile della storica serie arriverà con l'aggiornamento alla versione 1.7, la cui data d'uscita non è però stata svelata. Con la pubblicazione della patch in questione, il gioco non si limiterà ad abbandonare la fase di early access ma introdurrà anche alcune novità come sei nuove missioni, sfide e ricompense. Tra le altre modifiche apportate dal prossimo aggiornamento troviamo l'azzeramento delle classifiche dell'Arena PvP, i cui giocatori riceveranno bonus in base al posizionamento nel corso della fase di accesso anticipato.

Bethesda ha inoltre annunciato che chiunque ha provato o proverà la versione non definitiva del gioco riceverà un'esclusiva ricompensa nella versione finale. A questo proposito, fareste bene a scaricare il gioco prima che sia troppo tardi, dal momento che la versione 1.7 potrebbe arrivare da un momento all'altro.

Sapevate che di recente Nintendo ha annunciato e poi smentito la data d'uscita di TES Blades su Switch?