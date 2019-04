The Elder Scrolls Blades: la nuova patch velocizza l'apertura dei forzieri d'argento

Nelle ultime ore Bethesda ha pubblicato un nuovo aggiornamento di The Elder Scrolls: Blades che ha lo scopo di correggere alcune problematiche riscontrate dagli utenti che stanno provando la versione early access del titolo.

Ecco di seguito le principali novità di questa patch:

L'apertura dei Forzieri d'Argento richiede ora un'ora di tempo o l'utilizzo di 12 Gemme (in precedenza erano necessarie 3 ore o 36 Gemme)

I Forzieri di Legno e quelli Antichi possono ora essere ottenuti come ricompensa delle Missioni. I Forzieri Antichi sono molto rari, ma è comunque possibile ottenerne uno

Nell'Abisso non sarà più possibile ottenere un Forziere d'Argento come ricompensa

I piani dell'Abisso di livello inferiore a quello del giocatore vi permetteranno ora di ottenere un quantitativo maggiore di punti esperienza

Verrà ora chiesta una conferma prima dell'utilizzo di 11 o più Gemme, in modo da evitare acquisti effettuati per errore

Il team di sviluppo ha inoltre invitato i giocatori a inviare i propri feedback sul gioco, dimostrandosi così particolarmente attenti alle esigenze dell'utenza. Vi ricordiamo che al momento l'accesso anticipato di The Elder Scrolls: Blades è disponibile esclusivamente per gli utenti in possesso di un account Bethesda.net o che hanno richiesto l'accesso a poche ore dall'annuncio.

Nonostante l'early access sia disponibile da pochi giorni su iOS, gli utenti che l'hanno scaricata sono più di 1 milione, facendo così raggiungere al gioco il primo posto della classifica dei più scaricati su App Store.